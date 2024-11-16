Як підібрати шапку за формою обличчя, як вибрати модну шапку

З кожним днем стає все прохолодніше, тому шапка стає не лише модним аксесуаром, а необхідністю, без неї не обійтися. Як знайти саме "свій" головний убір, підібрати під свою форму обличчя.

Вибираючи шапку, потрібно враховувати форму обличчя, модні тренди, температуру на дворі. Будь-яка шапка візуально зменшує об’єм, який надає волосся, і це для багатьох форм обличчя критично. Тому підбирати головний потрібно, в першу чергу, саме під форму обличчя.

Як вибрати шапку під форму обличчя

Овальне обличчя

Власницям овальної форми голови пощастило. Ідеальні пропорції обличчя дозволяють носити будь-що, можна експериментувати зі стилями та формами, вибираючи те, що більше подобається.

Шапки для прямокутного обличчя

Власницям прямокутного обличчя слід уникати прямих ліній, необхідно розширити вилиці, згладити незграбність підборіддя і зменшити верхню частину. Бажано підібрати такі моделі, щоб прикрити лоб. Не рекомендується носити занадто об'ємні речі та циліндричні форми, наприклад, кубанки.

Вибирайте головні убори з округлими формами, щоб пом’якшити незграбність голови. Найкраще підійдуть шапки або берети з об’ємними «верхами», шапки з широкими подвійним манжетом або капелюхи із закругленими полями. Ви будете чарувати в низьких в'язаних головних уборах, бажано з масивним відворотом, в беретах, що прикривають лоб, з м'якими складками і значною асиметрією, в кепках з плавними формами і коротким козирком

Трикутна форма обличчя

Якщо у вас обличчя трикутної форми, вам не підійдуть шапки, створені з тонкого трикотажу або грубої в'язки, а також занадто об'ємні і обтягуючі. Варто виключити боярки. Шапки повинні зменшувати широкий лоб і збільшувати вузьке підборіддя, і неодмінно зробити акцент на щічках. Краще зупинити свій вибір на вушанці, яка буде не тільки прикривати вуха, але і злегка витягати личко. Класичні шапки повинні бути щільними, зі злегка подовженим верхом. Підійдуть і невеликі берети, які потрібно укласти асиметрично, щоб складка максимально точно повторювала лінію підборіддя.

Які шапки підходять для круглого обличчя

Маленькі та тонкі шапки, які прикривають лоб, і щільно прилягають до голови, будуть виглядати безглуздо на такій голові. Основне завдання шапки – подовжити обличчя, точніше вилиці, а лоб зробити трохи ширшим. У цьому вам допоможуть В'язані і неодмінно об'ємні шапки, хутряні кубанки й вушанки, звисаючі елементи яких краще підняти догори, берети середнього обсягу, одягнені навскоси, тобто одна половина обличчя повинна бути прикрита, моделі з великими помпонами.

Що носити власницям квадратного обличчя

Шапка повинна згладити обриси щічок, витягнути обличчя і відвести погляд від важкого підборіддя. Для цього підійде невелика шапочка, яку потрібно носити на маківці, щоб лоб залишався відкритим. Підійдуть берети, флісові шапки з подовженою верхівкою, біні без козирка, вушанка із зав'язаними хутряними деталями. Буде актуальна і звичайна кепка, але неодмінно середньої висоти, не дуже об'ємна і злегка асиметрична.

Велику роль відіграє посадка шапки. Одягнені по-різному капелюх, шапка, кепі -- вони можуть як прикрасити, так і зіпсувати вигляд.

Як підібрати трендову шапку з відворотом

Сьогодні в тренді шапки з відворотами, але вони можуть мати різний вигляд, залежно від ширини відвороту.

Занадто широкий відворот сильно викривляє риси обличчя, а надто вузький його розширює. Жінкам у віці дуже вузький відворот не підійде, він створює контраст з об’ємом голови та рисами обличчя. Відворот повинен бути середньої ширини зазвичай це десь три пальці завширшки.

Дуже об’ємна в’язка перетворить шапку на величезну копну на голові. Найкраще купувати шапку з щільною в’язкою із середньої за обсягом нитки.

Шапку потрібно підбирати правильного об'єму — між шапкою головою має бути 2-3 пальці повітря, з боків і зверху.

Не варто натягувати шапку на брови – так ви зробите своє обличчя ширшим та грубішим. Шапку потрібно одягати так, щоб були відкритими лоб і брови, так обличчя буде виглядати вужчим, і не буде ефекту широкого лоба, що нависає. Надягати шапку на середину чола можна, якщо у вас подовжена, вузька форма голови.

Якщо сумніваєтесь у виборі шапки, не купуйте шапку у яскравих контрастних відтінках. Виберіть колір, дуже близький за відтінком до твого волосся. Таким чином ви виграєте час, поки шукаєте свою ідеальну шапку.

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