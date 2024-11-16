Моторошна трагедія у Кривому Розі: горів дах, речі, у хаті були малечі (фото)

Наразі долі дітей невідома.
У Кривому Розі в Центрально-Міському районі на вулиці Кавказька сталося загоряння одноповерхового житлового будинку, у будинку були малечі.
По це повідомило ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.
«Внаслідок пожежі постраждали 3 дитини, 2020, 2021 та 2022 років народження. Госпіталізовані працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні у реанімаційне відділення., - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни активно будують фортифікації та окопи в Криму. За його словами, ці дії також пов'язані з кінцем фінансового року, коли потрібно швидко освоїти кошти, а деякі можуть отримати прибуток від інженерних робіт.
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