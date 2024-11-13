Модні тренди: що з 90-х повернеться до нас цього сезону

Стильні речі минулих років, які ми будемо носити
Експерти поділилися основними трендами 90-х, які сьогодні як ніколи актуальні.
Пальто з леопардовим принтом
Експерти радять поєднувати таке пальто із широкими джинсами, мініспідницею або прямими штанами з поясом, щоб образ був одночасно повсякденним і різким.
Вузькі джинси
Несподіване і дещо суперечливе повернення вузьких джинсів, які з’явилися наприкінці 1990-х та які тепер стали одним із найбажаніших трендів наступних сезонів. Зараз найкращий час, щоб додати їх до свого гардероба та поєднати з контрастами об’ємних светрів, які ми будемо носити найближчими тижнями.
Тріумфальне повернення -- сумка-багет знову в тренді
Якщо у вас збереглася сумка багет, сміливо додайте її до свого гардероба. Популярна в 90-ті роки сумка-багет видовженої форми, компактних пропорцій є ідеальним втіленням мінімалізму. Сумка поєднала в собі практичність і універсальність, недарма стала супутником модниць протягом дня.
Лофери коричневого кольору
Лофери - мінімалістичне, зручне й функціональне для щоденного носіння взуття знову повернулося в моду. Воно не лише практичне, а й вдало поєднуються з різноманітними речами гардероба — з класичними штанами та сукнями, спідницями міді, джинсами.
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