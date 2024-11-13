Модні тренди: що з 90-х повернеться до нас цього сезону

Стильні речі минулих років, які ми будемо носити

Експерти поділилися основними трендами 90-х, які сьогодні як ніколи актуальні.

Пальто з леопардовим принтом

Експерти радять поєднувати таке пальто із широкими джинсами, мініспідницею або прямими штанами з поясом, щоб образ був одночасно повсякденним і різким.

Леопардове пальто

Пальто з леопардовим принтом

Вузькі джинси

Несподіване і дещо суперечливе повернення вузьких джинсів, які з’явилися наприкінці 1990-х та які тепер стали одним із найбажаніших трендів наступних сезонів. Зараз найкращий час, щоб додати їх до свого гардероба та поєднати з контрастами об’ємних светрів, які ми будемо носити найближчими тижнями.

Вузькі джинси в моді

Тріумфальне повернення -- сумка-багет знову в тренді

Якщо у вас збереглася сумка багет, сміливо додайте її до свого гардероба. Популярна в 90-ті роки сумка-багет видовженої форми, компактних пропорцій є ідеальним втіленням мінімалізму. Сумка поєднала в собі практичність і універсальність, недарма стала супутником модниць протягом дня.

Сумки багети// фото: elle.ua

Сумки-багети

Лофери коричневого кольору

Лофери - мінімалістичне, зручне й функціональне для щоденного носіння взуття знову повернулося в моду. Воно не лише практичне, а й вдало поєднуються з різноманітними речами гардероба — з класичними штанами та сукнями, спідницями міді, джинсами.

Коричневі лофери

Лофери знову в тренді

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