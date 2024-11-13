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Модні тренди: що з 90-х повернеться до нас цього сезону

Модні тренди: що з 90-х повернеться до нас цього сезону

Стильні речі минулих років, які ми будемо носити

Експерти поділилися основними трендами 90-х, які сьогодні як ніколи актуальні.

Пальто з леопардовим принтом

Експерти радять поєднувати таке пальто  із широкими джинсами, мініспідницею або прямими штанами з поясом, щоб образ був одночасно повсякденним і різким.

Леопардове пальто / ©
Леопардове пальто
Пальто з леопардовим принтом / ©
Пальто з леопардовим принтом

Вузькі джинси

Несподіване і дещо суперечливе повернення вузьких джинсів, які з’явилися наприкінці 1990-х та які  тепер стали одним із найбажаніших трендів наступних сезонів. Зараз найкращий час, щоб додати їх до свого гардероба та поєднати з контрастами об’ємних светрів, які ми будемо носити найближчими тижнями.

Вузькі джинси в моді / ©
Вузькі джинси в моді
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Тріумфальне повернення -- сумка-багет знову в тренді

Якщо у вас збереглася сумка багет, сміливо додайте її до свого гардероба. Популярна в 90-ті роки сумка-багет видовженої форми, компактних пропорцій є ідеальним втіленням мінімалізму. Сумка поєднала в собі практичність і універсальність, недарма стала супутником модниць протягом дня. 

Сумки багети// фото: elle.ua / ©
Сумки багети// фото: elle.ua
Сумки-багети / ©
Сумки-багети

Лофери коричневого кольору

Лофери -  мінімалістичне, зручне й функціональне для щоденного носіння взуття знову повернулося в моду. Воно не лише практичне, а й вдало поєднуються з різноманітними речами гардероба — з класичними штанами та сукнями, спідницями міді, джинсами.  

Коричневі лофери / ©
Коричневі лофери
Лофери знову в тренді / ©
Лофери знову в тренді

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