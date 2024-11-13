Експерт із сексуальних збочень назвав 5 найдивніших фетишів

Доктор Марк Гріффітс – соціальний психолог, який вивчає парафілію, сексуальну особливість, відому в розмовній мові як фетиш.

У новій статті для Conversation Гріффітс, професор поведінкових залежностей в Університеті Ноттінгем Трент, розповів про п'ять найбільш шокувальних сексуальних одержимостей, з якими йому доводилося стикатися у своїх дослідженнях.

"Парафілії зазвичай супроводжуються інтенсивним сексуальним збудженням до нетрадиційних або несексуальних подразників, таких як клізми (клізмафілія), статуї (агалматофілія), зуби (одонтофілія) і блювота (еметофілія)", - пише Гріффітс. "Для багатьох людей парафілії можуть здаватися дивними або соціально неприйнятними, представляючи собою крайній кінець сексуального континууму – а в деяких випадках, таких як зоофілія (секс із тваринами) і некрофілія (секс із мертвими людьми), можуть бути незаконними".

Попри табу, сексуальні фантазії, якими б дивними вони не були, є "фундаментальними" для людського досвіду, і існує "нагальна потреба" у подальших дослідженнях фетишизму.

"Дослідження парафілій, навіть найбільш огидних або злочинних, є важливим для захисту вразливих груп", - сказав Гріффітс. "Дослідження також можуть допомогти мінімізувати дискримінацію, з якою стикаються люди з незвичайними сексуальними інтересами, допомагаючи забезпечити їм доступ до охорони сексуального здоров'я та психологічної підтримки, якої їм може не вистачати".

5 найхимерніших фетишів на думку Гріффітса:

Ворарефілія

Мабуть, одним з найгучніших прикладів ворарефілії на сьогодні є актор Армі Гаммер, якого 2021 року колишня дівчина звинуватила у фантазіях про канібалізм. Однак чутки про найпринизливіші нахили зірки бліднуть у порівнянні з Арміном Майвесом і Берндом Юргеном Брандесом, парою реальних ворарефіліків із Німеччини, за словами Гріффітса.

Мейвес розмістив близько 60 оголошень в Інтернеті, шукаючи когось, хто погодився б бути з'їденим, перш ніж зустрітися з Берндом Юргеном Брандесом у березні 2002 року, який дозволив Мейвесу відкусити кінчик свого пеніса, щоб вони вдвох могли з'їсти м'ясо, перш ніж зарізати Брандеса – все це вони зняли на відео. Мейвес був засуджений за вбивство і зараз відбуває довічне ув'язнення.

Епроктофілія

Гріффітс стверджує, що опублікував перше дослідження про епроктофілів, тобто тих, кого збуджує метеоризм. 22-річний американець з Іллінойсу згадав, як він закохався в дівчину, яка випускала гази в школі, і сказав Гріффітсу: "Це підірвало мій мозок. Я знав із простої біології, що дівчата пукають, але почувши, що дівчина, до якої я залицявся, здатна на таке, я відчув дивний інтерес до неї".

Його потяг до метеоризму не обмежувався жінками, він дізнався про це ще підлітком, після того, як вони з другом-чоловіком домовилися регулярно укладати парі, дозволяючи переможцю випустити гази в обличчя тому, хто програв. "Він продовжував програвати такі парі раз на декілька тижнів протягом приблизно двох років", - пише Гріффітс.

Апотемнофілія

Апотемнофілія передбачає як реальну, так і уявну ампутацію. Деяким апотемнофілам достатньо лише фантазувати про те, що їм ампутують кінцівку або займатися сексом із людиною з ампутованою кінцівкою. Деякі з них, за словами Гріффітса, заходять так далеко, що намагаються обдурити хірургів, щоб ті відрізали їм кінцівку.

"Це може здатися різновидом мазохізму, але тематичні дослідження показують, що не існує еротизації болю – лише загоєння ампутованої кінцівки"

Дакрифілія

Дакрифілів збуджують сльози. Гріффітс виявив три підтипи людей, які фетишизують плач. Співчутливі типи збуджуються від співпереживання; домінантні/покірні типи можуть спричиняти або відчувати плач під час гри у владу; і дакрифіли зі "скривленою губою", чия увага зосереджена саме на випнутій нижній губі суб'єкта.

Салірофілія

Салірофіли прагнуть зануритися в бруд – це мета людей, які збуджуються від вигляду бруду та недоглянутих сусідів по ліжку.

Гріффітс описує один випадок – 58-річного австралійця, який у підлітковому віці часто мастурбував у запилених або брудних місцях, наприклад, у гаражі або під меблями. З віком його одержимість брудом поширилася і на партнерів, хоча йому було "важко знайти однодумців".

Його фетиш не обмежувався суто сексуальним контекстом: він зізнався, що його також збуджує брутальне реалітішоу "Фактор страху", в якому учасники виконують огидні трюки за гроші. "Я просто знаходжу осквернення привабливого жіночого тіла еротичним", - сказав він Гріффітсу.

Нагадаємо, 50-річна жінка замикається в спальні на тросовий замок через рідкісний сексуальний розлад. Вона стає зовсім іншою людиною після того, як засинає.

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