У Пентагоні прокоментували ідею Трампа про створення буферної зони в Україні

За словами речника Пентагону, він не хоче спекулювати на цій темі чи прогнозувати майбутні дії Трампа.

Речник Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер прокоментував інформацію щодо "мирного плану" наступного президента США Дональда Трампа, який передбачає створення буферної зони на території України. Він підкреслив, що не хоче спекулювати на цій інформації чи прогнозувати дії наступної адміністрації Білого дому.

Про це він заявив під час брифінгу в оборонному відомстві США.

"Ми дуже зосереджені, як я вже підкреслював раніше, на ситуації, що склалася зараз, і часто спілкуємося з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для захисту від російської агресії", – підкреслив речник Пентагону.

Райдер нагадав, що міністр оборони Ллойд Остін неодноразово заявляв, що безпека України є важливою не тільки для країн Європи, а й для Сполучених Штатів.

За словами речника оборонного відомства, Україна має "потужну двопартійну підтримку", а США й надалі продовжуватимуть підтримувати тісний зв'язок зі своїми партнерами та союзниками.

"Ми й надалі будемо зосереджені на поточному завданні – допомогти Україні захиститись від російської агресії. Але щодо того, що може статись в майбутньому, я просто не збираюся спекулювати чи вдаватися до гіпотез", – наголосив Пет Райдер.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явився черговий "мирний план" Трампа для України. План передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту, а також створення 1300-кілометрової буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

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