В Пентагоне прокомментировали идею Трампа о создании буферной зоны в Украине

По словам спикера Пентагона, он не хочет спекулировать на этой теме или прогнозировать будущие действия Трампа.

Спикер Министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер прокомментировал информацию о "мирном плане" следующего президента США Дональда Трампа, предусматривающего создание буферной зоны на территории Украины. Он подчеркнул, что не хочет спекулировать по этой информации или прогнозировать действия следующей администрации Белого дома.

Об этом он заявил на брифинге в оборонном ведомстве США.

"Мы очень сосредоточены, как я уже подчеркивал ранее, на ситуации, которая сложилась сейчас, и часто общаемся с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое для защиты от российской агрессии", — подчеркнул спикер Пентагона.

Райдер напомнил, что министр обороны Ллойд Остин неоднократно заявлял, что безопасность Украины важна не только для стран Европы, но и для Соединенных Штатов.

По словам спикера оборонного ведомства, Украина имеет "мощную двухпартийную поддержку", а США и дальше будут продолжать поддерживать тесную связь со своими партнерами и союзниками.

"Мы и дальше будем сосредоточены на текущей задаче — помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может произойти в будущем, я просто не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам", — подчеркнул Пэт Райдер.

Напомним, в СМИ появился очередной "мирный план" Трампа для Украины. План предусматривает замораживание конфликта по нынешней линии фронта, а также создание 1300-километровой буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

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