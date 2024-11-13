Модные тренды: что с 90-х вернется к нам в этом сезоне

Стильные вещи прошлых лет, которые мы будем носить

Эксперты поделились основными трендами 90-х, сегодня как никогда актуальными.

Пальто с леопардовым принтом

Эксперты советуют сочетать такое пальто с широкими джинсами, мини-юбкой или прямыми брюками с поясом, чтобы образ был одновременно повседневным и резким.

Леопардовое пальто

Пальто с леопардовым принтом

Узкие джинсы

Неожиданный и несколько противоречивый возврат узких джинсов, появившихся в конце 1990-х и ставших теперь одним из самых желанных трендов следующих сезонов. Сейчас лучшее время, чтобы добавить их в свой гардероб и соединить с контрастами объемных свитеров, которые мы будем носить в ближайшие недели.

Узкие джинсы в моде

Триумфальное возвращение – сумка-багет снова в тренде

Если у вас сохранилась сумка багет, смело добавьте ее в свой гардероб. Популярная в 90-е годы сумка-багет удлиненной формы, компактных пропорций является идеальным воплощением минимализма. Сумка объединила в себе практичность и универсальность, недаром стала спутником модниц в течение дня.

Сумки багеты// фото: elle.ua

Сумки-багеты

Лоферы коричневого цвета

Лоферы — минималистичная, удобная и функциональная для ежедневного ношения обуви снова вернулась в моду. Она не только практична, но и удачно сочетается с разнообразными вещами гардероба — с классическими брюками и платьями, юбками меди, джинсами.

Коричневые лоферы

Лоферы снова в тренде

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