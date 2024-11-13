Модные тренды: что с 90-х вернется к нам в этом сезоне

Стильные вещи прошлых лет, которые мы будем носить
Эксперты поделились основными трендами 90-х, сегодня как никогда актуальными.
Пальто с леопардовым принтом
Эксперты советуют сочетать такое пальто с широкими джинсами, мини-юбкой или прямыми брюками с поясом, чтобы образ был одновременно повседневным и резким.
Узкие джинсы
Неожиданный и несколько противоречивый возврат узких джинсов, появившихся в конце 1990-х и ставших теперь одним из самых желанных трендов следующих сезонов. Сейчас лучшее время, чтобы добавить их в свой гардероб и соединить с контрастами объемных свитеров, которые мы будем носить в ближайшие недели.
Триумфальное возвращение – сумка-багет снова в тренде
Если у вас сохранилась сумка багет, смело добавьте ее в свой гардероб. Популярная в 90-е годы сумка-багет удлиненной формы, компактных пропорций является идеальным воплощением минимализма. Сумка объединила в себе практичность и универсальность, недаром стала спутником модниц в течение дня.
Лоферы коричневого цвета
Лоферы — минималистичная, удобная и функциональная для ежедневного ношения обуви снова вернулась в моду. Она не только практична, но и удачно сочетается с разнообразными вещами гардероба — с классическими брюками и платьями, юбками меди, джинсами.
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