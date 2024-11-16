Как подобрать шапку по форме лица, как выбрать модную шапку

С каждым днем становится прохладнее, поэтому шапка становится не только модным аксессуаром, а необходимостью, без нее не обойтись. Как найти именно "свой" головной убор, подобрать под свою форму лицо.

Выбирая шапку, нужно учитывать форму лица, модные тренды, температуру на улице. Любая шапка зрительно уменьшает объем, который придают волосы, и это для многих форм лица критично. Поэтому подбирать главное нужно, в первую очередь, именно под форму лица.

Как выбрать шапку под форму лица

Овальное лицо

Обладательницам овальной формы головы повезло. Идеальные пропорции лица позволяют все, что угодно, можно экспериментировать со стилями и формами, выбирая то, что больше нравится.

Шапки для прямоугольного лица

Обладательницам прямоугольного лица следует избегать прямых линий, необходимо расширить скулы, сгладить угловатость подбородка и уменьшить верхнюю часть. Желательно подобрать такие модели, чтобы прикрыть лоб. Не рекомендуется носить слишком объемные вещи и цилиндрические формы, например, кубанки.

Выбирайте головные уборы с округлыми формами. Лучше всего подойдут шапки или береты с объемными верхами, шапки с широкими двойным манжетом или шляпы с закругленными полями. Вы будете хорошо выглядеть в низких вязаных головных уборах, желательно с массивным отворотом, в прикрывающих лоб беретах, с мягкими складками и значительной асимметрией, в кепках с плавными формами и коротким козырьком

Треугольная форма лица

Если у вас лицо треугольной формы, вам не подойдут шапки, созданные из тонкого трикотажа или грубой вязки, а также слишком объемные и обтягивающие. Следует исключить боярки. Шапки должны уменьшать широкий лоб и увеличивать узкий подбородок, и непременно сделать акцент на щечках. Лучше остановить свой выбор на ушанке, которая будет не только прикрывать уши, но и слегка вытаскивать личико. Классические шапки должны быть плотными, со слегка удлиненным верхом. Подойдут и небольшие береты, которые нужно уложить ассиметрично, чтобы складка максимально точно повторяла подбородочные линии.

Какие шапки подходят для круглого лица

Маленькие и тонкие шапки, прикрывающие лоб и плотно прилегающие к голове, будут смотреться бессмысленно на таком лице. Основная задача шапки – удлинить лицо, точнее скулы, а лоб сделать немного шире. В этом вам помогут вязаные и непременно объемные шапки, меховые кубанки и ушанки, свисающие элементы которых лучше поднять вверх, береты среднего объема, одетые наискосок, чтобы одна половина лица должна быть прикрыта, модели с большими помпонами.

Что носить обладательницам квадратного лица

Шапка должна сгладить очертания щечек, вытащить лицо и отвести взор от тяжелого подбородка. Для этого подойдет небольшая шапочка, которую нужно носить на макушке, чтобы лоб оставался открытым. Подойдут береты, флисовые шапки с удлиненной верхушкой, ушанка с завязанными меховыми деталями. Будет актуальна и обычная кепка, но обязательно средней высоты, не очень объемная и слегка асимметричная.

Большую роль играет посадка шапки. Одеты по-разному шляпа, шапка, кепи – они могут как украсить, так и испортить вид.

Как подобрать трендовую шапку с отворотом

Сегодня в тренде шапки с отворотами, но они могут иметь разный вид, в зависимости от ширины отворота.

Слишком широкий отворот сильно искривляет черты лица, слишком узкий его расширяет. Женщинам в возрасте очень узкий отворот не подойдет, создает контраст с объемом головы и чертами лица. Отворот должен быть средней ширины обычно это где-то три пальца в ширину.

Очень объемная вязка превратит шапку в огромную копну на голове. Лучше всего покупать шапку с плотной вязкой из средней по объему нити.

Шапку нужно подбирать правильного объема – между шапкой головой должно быть 2-3 пальца воздуха, по бокам и сверху.

Не стоит натягивать шапку на брови – так вы сделаете свое лицо более широким и грубым. Шапку нужно одевать так, чтобы были открытыми лоб и брови, так лицо будет выглядеть более узким, и не будет эффекта широкого нависающего лба. Надевать шапку на середину лба можно, если у вас удлиненная, узкая форма головы.

Если вы сомневаетесь в выборе шапки, не покупайте шапку в ярких контрастных оттенках. Выберите цвет, очень близкий по оттенку к твоим волосам. Таким образом вы выиграете время, пока ищете свою идеальную шапку.

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