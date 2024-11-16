В полупрозрачном наряде из кружева: певица Анита повторила свой же образ

Певица опять выбрала платье этого фасона.
Латиноамериканская звезда Анитта посетила церемонию вручения премии Latin Grammy Awards, которая проходила в Майами. Певица появилась на красной дорожке этого мероприятия, а также выступила на сцене.
Выбрала Анитта в этот раз необычное платье с так называемым голым эффектом от бренда PatBo.
У наряда певицы было глубокое декольте-сердце, тонкие бретельки и прозрачный вставки. Выполнено он было из нежного белого кружева, юбку украшали воланы, а бедра драпировка. На декольте и юбке также была бахрома из бисера.
Платье похожего дизайна Анитта уже надевала. Однако в прошлый раз артистка вышла на публику в луке черного цвета. Интересным и отличительным акцентом в наряде была бретелька-халтер выполненная крест-накрест.
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