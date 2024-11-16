Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В полупрозрачном наряде из кружева: певица Анита повторила свой же образ

В полупрозрачном наряде из кружева: певица Анита повторила свой же образ

Анитта / Фото: Associated Press

Певица опять выбрала платье этого фасона.

Латиноамериканская звезда Анитта посетила церемонию вручения премии Latin Grammy Awards, которая проходила в Майами. Певица появилась на красной дорожке этого мероприятия, а также выступила на сцене.

Анитта / © Associated Press
Анитта / Фото: Associated Press

Выбрала Анитта в этот раз необычное платье с так называемым голым эффектом от бренда PatBo.

У наряда певицы было глубокое декольте-сердце, тонкие бретельки и прозрачный вставки. Выполнено он было из нежного белого кружева, юбку украшали воланы, а бедра драпировка. На декольте и юбке также была бахрома из бисера.

Анитта / © Associated Press
Анитта / Фото: Associated Press

Платье похожего дизайна Анитта уже надевала. Однако в прошлый раз артистка вышла на публику в луке черного цвета. Интересным и отличительным акцентом в наряде была бретелька-халтер выполненная крест-накрест.

Анитта / © Getty Images
Анитта / Фото: Getty Images

Читайте также:

Равные права для всех: в Киеве прошел всеукраинский форум «Женщины в спорте»

Равные права для всех: в Киеве прошел всеукраинский форум «Женщины в спорте»

Похожие темы:

Следующая публикация