Росія атакує Одесу ракетами та "Шахедами": гримлять вибухи

Сьогодні, 14 листопада, в Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

"Попередньо ворог атакував Одесу двома крилатими керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Атакують цивільну інфраструктуру, мирних людей", - написав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Мер міста Геннадій Труханов попередив про небезпеку та закликав перебувати в укриттях.

"Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень міста", - уточнив він згодом.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що одна з ракет влучила в житловий будинок. Офіційного підтверження цієї інформації немає.

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада епіцентром повітряного удару ворога стала Одеська область. Як стало відомо, одна людина загинула, 13 поранено, з них - двоє дітей.

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