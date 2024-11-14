Ракетный удар по Одессе: есть попадание в жилой дом.

По информации местных СМИ, в Одессе после атаки возникло по меньшей мере три пожара.

Вечером четверга, 14 ноября, в Одессе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По предварительным данным местных СМИ, вражеская ракета попала в жилой дом.

Впоследствии эту информацию подтвердил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередной теракт россиян в Одессе. Удар по жилому дому. Путину просто нравится воевать с гражданскими. Он не уважает никого, обычный, больной головой террорист", — написал Ермак.

По информации "Думской", в Одессе после атаки возникло по меньшей мере три пожара. Также повреждена магистральная теплотрасса и прекращена работа одной из котельных.

Кроме ракет, Одессу также массированно атаковали вражеские дроны. В результате атаки погибли и ранены, повреждена гражданская инфраструктура.

"В результате атаки ударными беспилотниками в Одессе погибла женщина. Ранены, по меньшей мере, два человека. Поражены жилые дома, церковь, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары", — сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Над ликвидацией последствий работают все соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, предварительно враг атаковал Одессу двумя крылатыми управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и "Шахедами".

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