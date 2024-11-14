Суд решил не выпускать Шуфрича из следственного изолятора

В четверг, 14 ноября, Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Он будет находиться под стражей в СИЗО до 5 декабря.

Об этом сообщает "Суспільне".

Одиозный нардеп Нестор Шуфрич обвиняется в государственной измене. В частности, он подозревается в финансировании оккупационных войск в Крыму. По информации ГБР, депутат платил путинской Росгвардии огромные суммы, чтобы те годы охраняли его элитную недвижимость на полуострове.

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Сторона защиты заявляла, что подозрение Шуфричу не обосновано и нет доказательной базы. Адвокаты просили применить меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Он 14 месяцев в СИЗО, без обвинительного решения. Больше пользы от него было в парламенте. У него есть ряд заболеваний, как и у его отца. Есть основания пересмотреть решение, любую [другую] меру [пресечения]", — сказал на суде адвокат Шуфрича.

Однако суд не прислушался к мнению стороны защиты и принял решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.

Напомним, недавно экснардеп Игорь Мосийчук сообщил, что народный депутат Нестор Шуфрич якобы умер, но впоследствии заявил, что это ошибка.

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