Шуфрич потерял сознание в зале суда: защита будет оспаривать меру пресечения

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в пятницу, 6 сентября, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату от запрещенной партии "Опозиційна платформа — За життя" Нестору Шуфричу. Нардеп, обвиненный в государственной измене, будет находиться в СИЗО, по крайней мере, до 4 ноября 2024 года.

Об этом сообщило "Суспільне".

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Сторона обвинения подчеркнула, что в случае освобождения из-под стражи подозреваемый может скрываться от следствия, попытаться исказить доказательства или оказать влияние на свидетелей.

В ходе судебного заседания Шуфрич пожаловался на плохое самочувствие после хирургической операции. Он отметил, что ему тяжело сидеть и стоял в течение всего времени заседания.

По информации журналистов, впоследствии политик потерял сознание в зале суда. Ему вызвали бригаду скорой помощи.

После объявления решения суда адвокат Шуфрича Дмитрий Савицкий сообщил, что защита будет подавать апелляцию.

Напомним, экснардеп Игорь Мосийчук "похоронил" Шуфрича. Адвокат Шуфрича опроверг смерть нардепа и заявил о попытке "перевернуть вектор общественного внимания на другую тематику".

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