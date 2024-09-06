Шуфрич знепритомнів в залі суду: захист оскаржуватиме запобіжний захід

Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Печерський районний суд Києва у п'ятницю, 6 вересня, продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" Нестору Шуфричу. Нардеп, звинувачений у державній зраді, перебуватиме у СІЗО принаймні до 4 листопада 2024 року.

Про це повідомило "Суспільне".

Суд задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сторона обвинувачення наголосила, що в разі звільнення з-під варти підозрюваний може переховуватись від слідства, спробувати спотворити докази або чинити вплив на свідків.

Під час судового засідання Шуфрич поскаржився на погане самопочуття після хірургічної операції. Він зазначив, що йому тяжко сидіти, і стояв протягом всього часу засідання.

За інформацією журналістів, згодом політик знепритомнів в залі суду. До нього викликали бригаду швидкої допомоги.

Після оголошення рішення суду, адвокат Шуфрича Дмитро Савицький повідомив, що захист подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, екснардеп Ігор Мосійчук "поховав" Шуфрича. Адвокат Шуфрича спростував смерть нардепа та заявив про спробу "перевернути вектор суспільної уваги на іншу тематику".

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