Екснардеп Мосійчук "поховав" Шуфрича, а потім "воскресив"

Адвокат нардепа заявив про спробу "перевернути вектор суспільної уваги на іншу тематику".

Екснардеп Ігор Мосійчук заявив про начебто смерть народного депутата Нестора Шуфрича, однак згодом написав, що це помилка. Адвокат Шуфрича повідомив, чи живий політик.

Про це один із адвокатів Шуфрича – Дмитро Савицький – сказав у коментарі ТСН.ua.

Адвокат спростував смерть Шуфрича.

Також читайте Дубінського викрили на нових махінаціях: про що йдеться

"Це брєд, інформація не відповідає дійсності. Просто у деяких органів трошки підгорають строки тримання під вартою, вони самі себе загнали в глухий кут. Тому, щоб перевернути вектор суспільної уваги на іншу тематику, розганяють таку єрунду. Шуфрич живий, все нормально", – розповів Савицький.

Смерть Шуфрича спростувала і речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Інформація про смерть нардепа в СІЗО не відповідає дійсності", – написала вона в Мережі.

Зауважимо, 4 вересня Шуфричу стало погано у залі Печерського райсуду Києва, де мало відбутися підготовче засідання у справі нардепа. Перед початком процесу нардеп повідомив журналістам, що нещодавно йому прооперували грижу. Підозрюваного забрали до лікарні, а засідання перенесли на 5 вересня.

Нагадаємо, восени 2023 року Шуфрич отримав підозру у державній зраді за антиукраїнську діяльність.

Читайте також: