Суд вирішив не випускати Шуфрича зі слідчого ізолятора

У четвер, 14 листопада, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Він перебуватиме під вартою в СІЗО до 5 грудня.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Одіозного нардепа Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді. Зокрема, його підозрюють у фінансуванні окупаційних військ у Криму. За інформацією ДБР, депутат платив путінській Росгвардії величезні суми, щоб ті роками охороняли його елітну нерухомість на півострові.

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Сторона захисту заявляла, що підозра Шуфричу не обґрунтована і немає доказової бази. Адвокати просили застосувати запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою.

"Він 14 місяців в СІЗО, без обвинувального рішення. Більше користі від нього було в парламенті. Він має низку захворювань, як і його батько. Є підстави переглянути рішення, будь-який [інший] запобіжний [захід]", — сказав на суді адвокат Шуфрича.

Однак, суд не прислухався до думки сторони захисту і ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в СІЗО.

Нагадаємо, нещодавно екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що народний депутат Нестор Шуфрич начебто помер, але згодом заявив, що це помилка.

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