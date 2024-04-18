Помічника Шуфрича затримала СБУ: що той накоїв (фото)

Завдяки діям зловмисника усього за три місяці на рахунки ворога були переказані понад 500 тис. російських рублів.

СБУ затримала помічника нардепа від забороненої ОПЗЖ Нестора Шуфрича та оголосила йому підозру у причетності до фінансування Росгвардії в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки зібрала докази того, що помічник Шуфрича відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням угоди із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості у Криму.

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Таким чином усього за три місяці на рахунки російських окупантів були переказані понад 500 тис. рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів Шуфрича на території півострова.

За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера нардепа та повідомили йому про підозру за у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ затримала помічника нардепа Нестора Шуфрича / Фото: СБУ

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Шуфрич також отримав повідомлення про підозру у фінансування Росгвардії в Криму.

Ще раніше, восени 2023 року, Шуфричу було оголошено підозру в державній зраді за його антиукраїнську діяльність.

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