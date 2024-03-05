Мураєву загрожує 15 років за ґратами: справу скерували до суду

Екснардеп використовував підконтрольний йому телеканал "Наш" для масового поширення кремлівської пропаганди в Україні.

СБУ завершила досудове розслідування щодо очільника забороненої партії "Наші", екснардепа Євгена Мураєва і обвинувальний акт щодо нього було скеровано до суду.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У заяві вказано, що Мураєв причетний до підривної діяльності на користь Росії. Політик задіяв власний медіаресурс – телеканал "Наш" – для подавання викривленої інформації про внутрішню ситуацію в Україні.

"Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення рф", – зазначили в СБУ.

У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу "Наш" були запроваджені санкції РНБО.

Читайте провідні новини дня:

За якими статтями обвинувачений Мураєв

В СБУ вказали, що ініційовані нею експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності Мураєва.

На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома кримінальними статтями:

державна зрада;

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

За матеріалами СБУ обвинувальний акт щодо Мураєва було скеровано до суду. Екснардепу загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У спецслужбі також нагадали, що восени 2022 року провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві. Було виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Читайте також: