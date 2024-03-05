Мураеву грозит 15 лет за решеткой: дело направили в суд

Экс-нардеп использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевской пропаганды в Украине.

СБУ завершила досудебное расследование в отношении главы запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева и обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В заявлении указано, что Мураев причастен к подрывной деятельности в пользу России. Политик задействовал собственный медиаресурс – телеканал "Наш" – для предоставления искаженной информации о внутренней ситуации в Украине.

"Таким образом, он способствовал агрессору в многочисленных попытках дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине накануне полномасштабного вторжения рф", — отметили в СБУ.

В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала "Наш" были введены санкции СНБО.

Читайте главные новости дня:

По каким статьям обвинен Мураев

В СБУ указали, что инициированные ею экспертизы подтвердили факты антиукраинской деятельности Мураева.

На основании собранных доказательств экс-нардеп обвиняется по двум уголовным статьям:

государственная измена;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

По материалам СБУ обвинительный акт в отношении Мураева был направлен в суд. Экс-нардепу грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

В спецслужбе также напомнили, что осенью 2022 года провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве. Были обнаружены наличные в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Читайте также: