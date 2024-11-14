Ракетний удар по Одесі: є влучання у житловий будинок

За інформацією місцевих ЗМІ, в Одесі після атаки виникло щонайменше три пожежі.

Ввечері четверга, 14 листопада, в Одесі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. За попередніми даними місцевих ЗМІ, ворожа ракета влучила у житловий будинок.

Згодом цю інформацію підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", - написав Єрмак.

За інформацією "Думської", в Одесі після атаки виникло щонайменше три пожежі. Також пошкоджено магістральну теплотрасу та припинено роботу однієї з котелень.

Крім ракет Одесу також масовано атакували ворожі дрони. Внаслідок атаки є загибла та поранені, пошкоджена цивільна інфраструктура.

"Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини. Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, попередньо ворог атакував Одесу двома крилатими керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та "Шахедами".

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