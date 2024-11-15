Труханов розповів про наслідки удару по Одесі

Очільник Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок удару по місту одна жінка загинула, ще вісім осіб постраждали.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Крім того, пошкоджень зазнали цивільна інфраструктура, житлові будинки, система теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади. система теплозабезпечення, релігійні та навчальні заклади.

Він заявив, що наразі на місцях працюють оперативні служби та загін добровольців Департаменту муніципальної безпеки

"Теплопостачальники вже працюють над усуненням наслідків атаки. З'ясовуємо щодо необхідності розселення", - повідомив Труханов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ракетний удар зруйнував квартиру відомої політологині Ганни Шелест.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала Одесу ракетами та "Шахедами".

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