Кіпер розповів про стан постраждалих від обстрілу Одеси (фото)

В Одесі після обстрілу безпілотниками було завдано значних пошкоджень інфраструктурі, є постраждалі.

У Одесі в результаті ворожого обстрілу ударними безпілотниками постраждали двоє людей. Їх госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Завдано значних пошкоджень інфраструктурі міста:

25 гаражів;

2 легкових автомобілі;

9 вантажівок;

10 кіосків та 2 магазини на ринку;

6 приватних будинків, з яких 2 зруйновані;

АЗС.

Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер

Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер

Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер

На місці працюють усі необхідні служби. Громадянам надаються консультації щодо оформлення матеріальної допомоги, а також роз'яснення про документи для її отримання. Комунальні служби займаються розчищенням територій та надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, у результаті чергової атаки росіян на Одесу в одному зі зруйнованих будинків було знайдено загиблого собаку. Постраждали також інші об'єкти інфраструктури.

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