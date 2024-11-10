Кіпер розповів про стан постраждалих від обстрілу Одеси (фото)

В Одесі після обстрілу безпілотниками було завдано значних пошкоджень інфраструктурі, є постраждалі.
У Одесі в результаті ворожого обстрілу ударними безпілотниками постраждали двоє людей. Їх госпіталізували з травмами середньої тяжкості.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Завдано значних пошкоджень інфраструктурі міста:
- 25 гаражів;
- 2 легкових автомобілі;
- 9 вантажівок;
- 10 кіосків та 2 магазини на ринку;
- 6 приватних будинків, з яких 2 зруйновані;
- АЗС.
На місці працюють усі необхідні служби. Громадянам надаються консультації щодо оформлення матеріальної допомоги, а також роз'яснення про документи для її отримання. Комунальні служби займаються розчищенням територій та надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, у результаті чергової атаки росіян на Одесу в одному зі зруйнованих будинків було знайдено загиблого собаку. Постраждали також інші об'єкти інфраструктури.
Читайте також:
- Вибухи в Одесі та Харкові та кружляння ворожих безпілотників: головні новини 10 листопада 2024 року
- Росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району: є пошкодження цивільної інфраструктури
- В Одесі вранці розгорнуть штаб для допомоги містянам після ворожої атаки