Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кіпер розповів про стан постраждалих від обстрілу Одеси (фото)

Кіпер розповів про стан постраждалих від обстрілу Одеси (фото)

Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер

В Одесі після обстрілу безпілотниками було завдано значних пошкоджень інфраструктурі, є постраждалі.

У Одесі в результаті ворожого обстрілу ударними безпілотниками постраждали двоє людей. Їх госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Завдано значних пошкоджень інфраструктурі міста:

  • 25 гаражів;
  • 2 легкових автомобілі;
  • 9 вантажівок;
  • 10 кіосків та 2 магазини на ринку;
  • 6 приватних будинків, з яких 2 зруйновані;
  • АЗС.
Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер / ©
Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер
Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер / ©
Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер
Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер / ©
Наслідки ворожого обстрілу Одеси 10 листопада / Олег Кіпер

На місці працюють усі необхідні служби. Громадянам надаються консультації щодо оформлення матеріальної допомоги, а також роз'яснення про документи для її отримання. Комунальні служби займаються розчищенням територій та надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, у результаті чергової атаки росіян на Одесу в одному зі зруйнованих будинків було знайдено загиблого собаку. Постраждали також інші об'єкти інфраструктури.

Читайте також:

 
 
 
 

Повʼязані теми:

Наступна публікація