ЗСУ відбивають атаки ворога: найгарячіше на двох напрямках

Російські загарбники найактивніше тиснуть на Курахівському та Покровському напрямках.

Протягом минулої доби на фронті загалом відбулось 158 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку ворог двічі здійснював наступальні дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла дев'яти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 15 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Невського, Торського та Білогорівки.

Українські підрозділи відбили атаку поблизу Верхньокам'янського на Сіверському напрямку.

Дві спроби загарбників просунутись вперед поблизу Білої Гори та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку.

За підтримки бомбардувальної авіації ворог дев'ять разів намагався просунутися вперед у районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки на Торецькому напрямку.

39 атак за минулу добу відбили українські захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік Променя, Лисівки та Григорівки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 40 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

П'ять атак противника зупинили українські оборонці в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки на Времівського напрямку.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в напрямку Новоандріївки.

Три марних спроби захопити позиції українських захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку.

Оперативна ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, здійснює розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову влаштували повітряну атаку по Україні - випустили 145 "Шахедів".

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