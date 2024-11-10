ВСУ отбивают атаки врага: горячее всего на двух направлениях

Российские захватчики наиболее активно давят на Кураховском и Покровском направлениях.
За прошедшие сутки на фронте всего произошло 158 боевых столкновений.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Харьковском направлении враг дважды совершал наступательные действия в районе Волчанска.
Число боевых столкновений в сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеривки, Кругляковки и Лозового.
На Лиманском направлении ВСУ остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.
Украинские подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.
Две попытки захватчиков продвинуться вперед у Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.
39 атак за минувшие сутки отразили украинские защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
Пять атак противника остановили украинские защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки на Времивском направлении.
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции сил обороны в направлении Новоандреевки.
Три бесполезных попытки захватить позиции украинских защитников за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.
Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, разведывает деятельность и артиллерийские обстрелы.
Напомним, сегодня ночью оккупанты снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили 145 "Шахедов".
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