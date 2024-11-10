ВСУ отбивают атаки врага: горячее всего на двух направлениях

Российские захватчики наиболее активно давят на Кураховском и Покровском направлениях.

За прошедшие сутки на фронте всего произошло 158 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг дважды совершал наступательные действия в районе Волчанска.

Число боевых столкновений в сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеривки, Кругляковки и Лозового.

На Лиманском направлении ВСУ остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

Украинские подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед у Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.

39 атак за минувшие сутки отразили украинские защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Екатериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

Пять атак противника остановили украинские защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки на Времивском направлении.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции сил обороны в направлении Новоандреевки.

Три бесполезных попытки захватить позиции украинских защитников за минувшие сутки предпринял противник на Приднепровском направлении.

Оперативная ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, разведывает деятельность и артиллерийские обстрелы.

Напомним, сегодня ночью оккупанты снова устроили воздушную атаку по Украине — выпустили 145 "Шахедов".

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