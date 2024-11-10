Завершился подсчет голосов: сколько получил Трамп

Победа Дональда Трампа в Аризоне обеспечивает ему преимущество в "шатких" штатах и закрепляет его результат на выборах.

Завершился подсчет голосов на выборах президента США. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл большинство голосов в Аризоне, последнем из семи "шатких" штатов, не имеющих стабильной приверженности демократам или республиканцам. Это позволило ему укрепить победу на президентских выборах в США.

Об этом сообщило АР.

Если Трамп выиграет в Аризоне, он получит дополнительные 11 голосов в коллегии избирателей, доведя свой общий результат до 312 голосов. Камала Гаррис, его соперница от Демократической партии, будет иметь 226 голосов.

Победа Трампа в Аризоне позволяет ему выиграть избирателей во всех семи "шатких" штатах. Шесть из них, включая Аризону, на выборах 2020 года поддержали демократов, в том числе Джо Байдена.

Аризона долгое время считалась "красным" штатом, но на предыдущих президентских выборах, когда Джо Байден впервые с 1996 года одержал там победу, она стала "шатким" штатом.

Победу Дональда Трампа объявили еще в ночь после выборов 6 ноября, когда он получил более 270 голосов избирателей. На следующий день Камала Гаррис признала свое поражение и поздравила Трампа с победой.

На следующей неделе президент США Джо Байден встретится с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Это часть процедуры передачи власти.

Напомним, ранее издание The Telegraph обнародовало очередные детали якобы "мирного плана" Трампа по Украине. Так, избранный президент США Дональд Трамп якобы рассматривает возможность создания 800-мильной буферной зоны между российскими и украинскими войсками, которую будут патрулировать европейские и британские военные.

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