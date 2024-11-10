Завершився підрахунок голосів в США: скільки отримав Трамп

Перемога Дональда Трампа в Аризоні забезпечує йому перевагу в "хитких" штатах і закріплює його результат на виборах.

Завершився підрахунок голосів на виборах президента США. Кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виграв більшість голосів в Аризоні, останньому з семи "хитких" штатів, що не мають стабільної прихильності до демократів чи республіканців. Це дозволило йому закріпити перемогу на президентських виборах у США.

Про це повідомило АР.

Якщо Трамп виграє в Аризоні, він здобуде додаткові 11 голосів у колегії виборників, довівши свій загальний результат до 312 голосів. Камала Гарріс, його суперниця від Демократичної партії, матиме 226 голосів.

Перемога Трампа в Аризоні дозволяє йому виграти виборників у всіх семи "хитких" штатах. Шість з них, включно з Аризоною, на виборах 2020 року підтримали демократів, зокрема Джо Байдена.

Аризона довгий час вважалась "червоним" штатом, але на попередніх президентських виборах, коли Джо Байден уперше з 1996 року здобув там перемогу, вона стала "хитким" штатом.

Перемогу Дональда Трампа оголосили ще в ніч після виборів 6 листопада, коли він здобув понад 270 голосів виборників. Наступного дня Камала Гарріс визнала свою поразку та привітала Трампа з перемогою.

Наступного тижня президент США Джо Байден зустрінеться з обраним президентом Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Це частина процедури передачі влади.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph оприлюднило чергові деталі нібито "мирного плану" Трампа щодо України. Так, обраний президент США Дональд Трамп нібито розглядає можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові.

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