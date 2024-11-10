Чи можна давати дорослим дітям гроші: психологи дали остаточну відповідь

Багато людей звертаються до експертів із цим запитанням, бо не знають, як правильно діяти в такій ситуації.

Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу Ukr.Media, чи потрібно фінансово допомагати вже дорослим дітям.

Тут варто зауважити, що у кожної родини свої правила. Якщо у батьків є можливість і бажання, вони охоче допомагають своїм дорослим дітям та онукам. А що думають стосовно цього психологи?

Експерти дають наступні рекомендації, як правильно діяти у цьому випадку. Психологи радять все ж таки допомагати своїм дітям, якщо в цьому є необхідність. Зокрема, це може бути екстрена ситуація, що потребує негайної фінансової допомоги. Також варто допомагати, якщо батьки мають високий дохід. Психологи не бачать нічого поганого в тому, що батьки даватимуть вже дорослим дітям кошти, якщо мають на це можливість.

Експерти наголошують на тому, що варто допомагати дорослій дитині у разі отримання вищої освіти чи з відкриттям власної справи. Поки діти стають на ноги, батьки за можливості можуть їх підтримувати у цьому.

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