Можно ли давать взрослым детям деньги: психологи дали окончательный ответ

Многие обращаются к экспертам с этим вопросом, потому что не знают, как правильно действовать в такой ситуации.

Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса Ukr.Media, нужно ли финансово помогать взрослым детям.

Здесь следует заметить, что у каждой семьи свои правила. Если у родителей есть возможность и желание, они охотно помогают своим взрослым детям и внукам.

Эксперты дают следующие рекомендации, как правильно действовать в этом случае. Психологи советуют все же помогать своим детям, если в этом есть необходимость. Эксперты не видят ничего плохого в том, что родители будут давать уже взрослым детям средства, если имеют на это возможность.

Эксперты отмечают, что следует помогать взрослому ребенку в случае получения высшего образования или с открытием собственного дела. Пока дети становятся на ноги, родители по возможности могут их поддерживать.

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