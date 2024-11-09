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В Одесі вранці розгорнуть штаб для допомоги містянам після ворожої атаки

В Одесі вранці розгорнуть штаб для допомоги містянам після ворожої атаки

Домівки одеситів пошкоджено внаслідок атаки ворожими дронами / Фото: t.me/odesacityofficial

Працюватимуть комунальники.

Як зазначив в. о. Одеського міського голови Олександр Філатов, зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, буде розгорнуто міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено внаслідок атаки ударними БпЛА.

Про це інформує Telegram-канал, який опікується новинами та офіційними коментарями органів влади Одеси.

Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі

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