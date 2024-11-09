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В Одессе утром развернут штаб для помощи горожанам после вражеской атаки

В Одессе утром развернут штаб для помощи горожанам после вражеской атаки

Дома одесситов повреждены в результате атаки вражескими дронами / Фото: t.me/odesacityofficial

Будут работать коммунальщики.

Как отметил и. о. Одесский городской голова Александр Филатов, утром на локациях начнут работу коммунальные службы, будет развернут городской оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены в результате атаки ударными БпЛА.

Об этом информирует Telegram-канал, который занимается новостями и официальными комментариями органов власти Одессы.

Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.

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