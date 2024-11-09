Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Карта боевых действий на фронте обновлена.
Карта фронта обновлена.
Об этом сообщает аналитики канала Deep State.
Враг продвинулся возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидового, Петровки, Богоявления и Победы.
Напомним, на аэродром Курска, вероятно , прибыли новые борта с северными корейцами. Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и зарядили его ракетами.
Читайте также:
- Солдаты КНДР в России: в НАТО сделали заявление о расширении войны
- "Взять в плен будет тяжело": что говорят бойцы ВСУ о северокорейских солдатах
- Будет еще больше: неутешительный прогноз Зеленского по поводу войск КНДР на фронте