Стало известно, где продвинулся враг – Deep State

Карта фронта обновлена.

Об этом сообщает аналитики канала Deep State.

Враг продвинулся возле Максимовки, Мясожаровки, Дальнего, Селидового, Петровки, Богоявления и Победы.

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Напомним, на аэродром Курска, вероятно , прибыли новые борта с северными корейцами. Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и зарядили его ракетами.

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