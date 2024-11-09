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Одессу атаковали вражеские беспилотники: последствия прилета

Одессу атаковали вражеские беспилотники: последствия прилета

Повреждено несколько многоэтажек / Фото: t.me/odesacityofficial

Информация о раненых уточняется.

Ночью 9 ноября 2024 годав результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы.

Об этом сообщает Telegam-канал, где публикуются новости и официальные комментарии органов власти Одессы.

Информация о пострадавших уточняется — сообщают власти.

Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.

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