Одессу атаковали вражеские беспилотники: последствия прилета

Информация о раненых уточняется.
Ночью 9 ноября 2024 годав результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы.
Об этом сообщает Telegam-канал, где публикуются новости и официальные комментарии органов власти Одессы.
Информация о пострадавших уточняется — сообщают власти.
Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.
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