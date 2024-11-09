На Сумщине раздалось 129 взрывов: есть раненые

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 8 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 129 взрывов. Обстрелы получили Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Хотинская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (7 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Белопольская громада: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (19 взрывов), минометные обстрелы (43 взрыва), удары FPV-дронами (3 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удары FPV-дронами (5 взрывов), а также атаку КАБ (1 взрыв). В результате авиаудара поврежден 1 многоквартирный дом, 6 частных домов, частный магазин, 2 аптеки, помещения ОШ и лицея, 3 частных автомобиля. Ранены 5 гражданских лиц.

Новослободская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов).

Дружбовская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию общины.

Середино-будская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).

Зноб-новгородская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлен ракетный обстрел НАР (2 взрыва), удар FPV-дроном (2 взрыва).

Шалыгинская громада: россияне били из артиллерии (7 взрывов).

Путивльская громада: зафиксированы удары FPV-дроном (5 взрывов).

Сумская община: враг совершил ракетный удар (баллистическая ракета) (1 взрыв). В результате ракетного удара ранены 3 гражданских лица, повреждены нежилые помещения.

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Напомним, рупоры кремля путинские пропагандисты заявили, мол, решили прекратить массовые ракетные удары. Впрочем, в Украине это называют вбросом россиян и отрицают это.

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