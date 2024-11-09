Враг запустил ряд беспилотников по Украине

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Россияне запустили ряд ударных дронов по украинским регионам.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.
В частности:
- новая группа "шахедов" в Сумской области — курсом западнее;
- группа "шахедов" в Черниговской области — курс юго-западный;
- группа "шахедов" в акватории Черного моря ➡️ курсом на Одесщину;
- "шахеды" в Одесской области — курсом на запад;
- "шахеды" в Николаевской области — курс западный;
- БпЛА на западе Кировоградской области – курсом на запад;
- "шахеды" на севере Николаевщины – курс на Кировоградщину.
Из-за атаки вражеских беспилотников во многих регионах объявлена воздушная тревога.
Как сообщалось, на рассвете 8 ноября в Киеве раздался сильный взрыв. Власти сообщили о работе ПВО.
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