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Враг запустил ряд беспилотников по Украине

Враг запустил ряд беспилотников по Украине

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытиях.

Россияне запустили ряд ударных дронов по украинским регионам.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в соцсетях.

В частности:

  • новая группа "шахедов" в Сумской области — курсом западнее;
  • группа "шахедов" в Черниговской области — курс юго-западный;
  • группа "шахедов" в акватории Черного моря ➡️ курсом на Одесщину;
  • "шахеды" в Одесской области — курсом на запад;
  • "шахеды" в Николаевской области — курс западный;
  • БпЛА на западе Кировоградской области – курсом на запад;
  • "шахеды" на севере Николаевщины – курс на Кировоградщину.

Из-за атаки вражеских беспилотников во многих регионах объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, на рассвете 8 ноября в Киеве раздался сильный взрыв. Власти сообщили о работе ПВО.

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