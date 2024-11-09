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Ворог запустив низку безпілотників по Україні

Ворог запустив низку безпілотників по Україні

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

Росіяни запустили низку ударних дронів по українським регіонам.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Зокрема:

  • нова група "шахедів" на Сумщині - курсом на захід;
  • група "шахедів" на Чернігівщині - курс південно-західний;
  • група "шахедів" в акваторії Чорного моря ➡️ курсом на Одещину;
  • "шахеди" на Одещині - курсом на захід;
  • "шахеди" на Миколаївщині - курс західний;
  • БпЛА на заході Кіровоградської області - курсом на захід;
  • "шахеди" на півночі Миколаївщини - курс на Кіровоградщину.

Через атаку ворожих безпілотників у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога. 

Як повідомлялося, на світанку 8 листопада у Києві пролунав сильний вибух. Влада повідомила про роботу ППО.

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