Ворог запустив низку безпілотників по Україні

Перебувайте в укриттях.
Росіяни запустили низку ударних дронів по українським регіонам.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
Зокрема:
- нова група "шахедів" на Сумщині - курсом на захід;
- група "шахедів" на Чернігівщині - курс південно-західний;
- група "шахедів" в акваторії Чорного моря ➡️ курсом на Одещину;
- "шахеди" на Одещині - курсом на захід;
- "шахеди" на Миколаївщині - курс західний;
- БпЛА на заході Кіровоградської області - курсом на захід;
- "шахеди" на півночі Миколаївщини - курс на Кіровоградщину.
Через атаку ворожих безпілотників у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога.
Як повідомлялося, на світанку 8 листопада у Києві пролунав сильний вибух. Влада повідомила про роботу ППО.
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