На Одещині лунають вибухи: працює ППО

Перебувайте в укриттях.

Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.

"Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють про низку вибухів.

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Нагадаємо, раніше - вночі проти 8 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову.

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