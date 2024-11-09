Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Одещині лунають вибухи: працює ППО

На Одещині лунають вибухи: працює ППО

Потурбуйтеся про власне безпеку / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях.

Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах. 

"Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

Моніторингові канали повідомляють про низку вибухів. 

Нагадаємо, раніше - вночі проти 8 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову.

Читайте також:

Удари росіян по Україні! Багато поранених! Одесу та Харків атакують щоденно!

Удари росіян по Україні! Багато поранених! Одесу та Харків атакують щоденно!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація