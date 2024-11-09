На Одещині лунають вибухи: працює ППО

Перебувайте в укриттях.
Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.
"Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють про низку вибухів.
Нагадаємо, раніше - вночі проти 8 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову.
Читайте також:
- В Одесі унаслідок атаки пошкоджене скло у багатоповерхівці та авто - соцмережі
- Росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині — що відомо
- Одеса оговтується від атаки дронами: вранці запрацює штаб для допомоги містянам