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В Одесской области раздаются взрывы: работает ПВО

В Одесской области раздаются взрывы: работает ПВО

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Associated Press

Находитесь в укрытиях.

Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

"Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают о ряде взрывов.

Напомним, ранее – ночью против 8 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову.

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