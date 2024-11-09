В Одесской области раздаются взрывы: работает ПВО

Находитесь в укрытиях.
Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.
"Работают наши силы противовоздушной обороны. Оставайтесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают о ряде взрывов.
Напомним, ранее – ночью против 8 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову.
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