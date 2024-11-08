Ворожа атака по Харкову: 25 постраждалих, серед них - немовля

До 25 постраждалих зростала кількість поранених внаслідок ворожого удару на Салтівці.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Ігор Синєгубов.

Вони перебувають у легкому та середньому станах.

Наймолодшому хлопчику - 3 місяці, пʼятеро людей госпіталізовані - четверо жінок та один цивільний чоловік.

На місці ударів працюють медики, рятувальники, комунальні служби, Група швидкого реагування вже зашиває вікна у пошкоджених ударною хвилею будинках.

З багатоповерхівки на Салтівці евакуювали вже понад 25 людей, повідомив Суспільному міський голова Ігор Терехов.

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Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.

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