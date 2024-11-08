Астрологічний прогноз на 8 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ – як старих, так і нових, головне – не чекати на милість про природу, а докласти зусиль для їх здійснення.

Символ дня: Саламандра.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливе каміння дня: олівін, гранат.

За якусь частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, загрожують ускладненнями, які виявляться згодом, тому необхідно негайно звернутися до лікаря.

Харчування дня: за свіжістю та якістю продуктом необхідно стежити завжди, але сьогодні – через небезпеку харчового отруєння – особливо.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія та містика дня: можна читати змови, спрямовані на вирішення побутових суперечок із сусідами.

Сни дня: на сни цієї ночі необхідно звернути пильну увагу — вони можуть виявитися пророчими.

Табу дня: у знаках, які сьогодні посилатиме Всесвіт, будуть утримуватися важливі поради та підказки – не варто ними нехтувати.

Цитата дня: «Для чого справді потрібна сміливість, то це для щирості»(Майкл Джексон).

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