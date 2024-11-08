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Астрологический прогноз на 8 ноября

Астрологический прогноз на 8 ноября

Саламандра - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел – как старых, так и новых, главное – не ждать милости о природы, а приложить усилия для их осуществления.

Символ дня: саламандра. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: алый. 

Счастливые камни дня: оливин, гранатит. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, которые проявятся со временем, поэтому необходимо без промедления обратиться к врачу. 

Питание дня: за свежестью и качеством продуктом необходимо следить всегда, но сегодня – в силу опасности пищевого отравления – особенно. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых споров с соседями. 

Сны дня: на сны нынешней ночи необходимо обратить пристальное внимание – они могут оказаться пророческими. 

Табу дня: в знаках, которые сегодня будет посылать Вселенная, будут содержаться важные советы и подсказки – не стоит ими пренебрегать. 

Цитата дня: "Для чего действительно нужна смелость, так это для искренности" (Майкл Джексон). 

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