Астрологический прогноз на 8 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел – как старых, так и новых, главное – не ждать милости о природы, а приложить усилия для их осуществления.
Символ дня: саламандра.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: алый.
Счастливые камни дня: оливин, гранатит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, которые проявятся со временем, поэтому необходимо без промедления обратиться к врачу.
Питание дня: за свежестью и качеством продуктом необходимо следить всегда, но сегодня – в силу опасности пищевого отравления – особенно.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых споров с соседями.
Сны дня: на сны нынешней ночи необходимо обратить пристальное внимание – они могут оказаться пророческими.
Табу дня: в знаках, которые сегодня будет посылать Вселенная, будут содержаться важные советы и подсказки – не стоит ими пренебрегать.
Цитата дня: "Для чего действительно нужна смелость, так это для искренности" (Майкл Джексон).
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