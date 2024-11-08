Росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі

На місці удару працювали психологи та рятувальники.

Росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Приліт ворожих дронів стався по житловому будинку.

Про це повідомили у МВС.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще 9 постраждали. У приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Пожежа спалахнула у двох житлових будинках.

Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, серед них - дитина та вагітна жінка. Також рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях та автівках одного з підприємств. Пошкоджена будівля навчального закладу.

Нагадаємо, вночі проти 8 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову.

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