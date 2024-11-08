Саратовську область атакували БпЛА: гриміли вибухи

Місцева влада каже, що відбили атаку.

Сьогодні, 8 листопада, Саратовська область перебуває під атакою БПЛА.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

В місті та області лунає повітряна тривога також повідомляють про пожежу внаслідок вибуху на саратовському НПЗ.

"Вночі над територією Саратова ліквідували БпЛА. Частина уламків упала у промисловій зоні Заводського району. На місці працюють усі необхідні екстрені служби. Постраждалих немає", - сказав губернатор Саратовської області.

Нагадаємо, українські дрони успішно атакували великий склад ракет і боєприпасів у місті Торопець у Тверській області. Супутникові знімки показали значні руйнування. Експерти припускають, що для атаки могли бути використані нові українські дрони "Паляниця".

Масштаб вибухів був настільки потужним, що викликав землетрус силою 2 бали за шкалою Ріхтера. Губернатор Тверської області Ігор Руденя оголосив евакуацію населення з прилеглих районів.

Читайте також: