Саратовскую область атаковали БпЛА: гремели взрывы

Сегодня, 8 ноября, Саратовская область находится под атакой БПЛА.

Об этом сообщили местные Телеграм-каналы.

В городе и области раздается воздушная тревога также сообщают о пожаре в результате взрыва на саратовском НПЗ.

"Ночью над территорией Саратова ликвидировали БПЛА. Часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. На месте работают все необходимые экстренные службы. Пострадавших нет", — сказал губернатор Саратовской области.

Напомним, украинские дроны успешно атаковали большой состав ракет и боеприпасов в городе Торопец Тверской области. Спутниковые снимки проявили значимые разрушения. Эксперты предполагают, что для атаки могли быть использованы новые украинские дроны "Паляниця".

Масштаб взрывов был настолько мощным, что вызвало землетрясение силой 2 балла по шкале Рихтера. Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил эвакуацию населения из близлежащих районов.

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