На Сумщині пролунало 129 вибухів: є поранені

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 8 листопада 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 129 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Хотінська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (19 вибухів), мінометні обстріли (43 вибухи), удари FPV-дронами (3 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удари FPV-дронами (5 вибухів), а також атаку КАБ (1 вибух). Внаслідок авіаудару пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, приватний магазин, 2 аптеки, приміщення ЗОШ та ліцею, 3 приватних автомобілі. Поранено 5 цивільних осіб.

Новослобідська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів).

Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено ракетний обстріл НАР (2 вибухи), удар FPV-дроном (2 вибухи).

Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).

Путивльська громада: зафіксовано удари FPV-дроном (5 вибухів).

Сумська громада: ворог здійснив ракетний удар (балістична ракета) (1 вибух). Внаслідок ракетного удару поранено 3 цивільних особи, пошкоджено нежитлові приміщення.

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Нагадаємо, рупори кремля путінські пропагандисти заявили, мовляв, вирішили припинити масові ракетні удари. Втім, в Україні це називають вкидом росіян та заперечують це.

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