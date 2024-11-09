В Одесі стався приліт в ЖК - соцмережі

У ніч на 9 листопада 2024 року в Одесі пролунала низка вибухів.

Ворог атакував регіон безпілотниками.

Пізніше у соцмережах з'явилася інформація про влучання у житловий комплекс.

На відео та фото з місця події видно потужну пожежу. За повідомленнями очевидців, пожежники уже працюють на місці.

Наразі інформація потребує уточнення та підтвердження.

В області уже пролунав відбій повітряної тривоги.

Також читайте Ворог запустив низку безпілотників по Україні

Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі.

Читайте також: