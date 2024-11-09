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В Одесі стався приліт в ЖК - соцмережі

В Одесі стався приліт в ЖК - соцмережі

В Одесі стався приліт в ЖК - соцмережі

Фото: із соцмереж

Інформація уточнюється.

У ніч на 9 листопада 2024 року в Одесі пролунала низка вибухів

Ворог атакував регіон безпілотниками. 

Пізніше у соцмережах з'явилася інформація про влучання у житловий комплекс. 

На відео та фото з місця події видно потужну пожежу. За повідомленнями очевидців, пожежники уже працюють на місці. 

Наразі інформація потребує уточнення та підтвердження. 

В області уже пролунав відбій повітряної тривоги. 

Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі

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