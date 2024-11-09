В Одесі стався приліт в ЖК - соцмережі

Інформація уточнюється.
У ніч на 9 листопада 2024 року в Одесі пролунала низка вибухів.
Ворог атакував регіон безпілотниками.
Пізніше у соцмережах з'явилася інформація про влучання у житловий комплекс.
На відео та фото з місця події видно потужну пожежу. За повідомленнями очевидців, пожежники уже працюють на місці.
Наразі інформація потребує уточнення та підтвердження.
В області уже пролунав відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі.
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