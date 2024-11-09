В Одессе произошел прилет в ЖК - соцсети

В ночь на 9 ноября 2024 года в Одессе раздался ряд взрывов.

Враг атаковал регион беспилотниками.

Позже в соцсетях появилась информация о попадании в жилищный комплекс.

На видео и фото с места происшествия виден мощный пожар. По сообщениям очевидцев, пожарные уже работают на месте.

В настоящее время информация нуждается в уточнении и подтверждении.

В области уже раздался отбой воздушной тревоги.

Также читайте Враг запустил ряд беспилотников по Украине

Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.

Читайте также: