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В Одессе произошел прилет в ЖК - соцсети

В Одессе произошел прилет в ЖК - соцсети

В Одессе произошел прилет в ЖК - соцсети

Фото: из соцсетей

Информация уточняется.

В ночь на 9 ноября 2024 года в Одессе раздался ряд взрывов.

Враг атаковал регион беспилотниками.

Позже в соцсетях появилась информация о попадании в жилищный комплекс.

На видео и фото с места происшествия виден мощный пожар. По сообщениям очевидцев, пожарные уже работают на месте.

В настоящее время информация нуждается в уточнении и подтверждении.

В области уже раздался отбой воздушной тревоги.

Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.

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