В Одессе произошел прилет в ЖК - соцсети

Информация уточняется.
В ночь на 9 ноября 2024 года в Одессе раздался ряд взрывов.
Враг атаковал регион беспилотниками.
Позже в соцсетях появилась информация о попадании в жилищный комплекс.
На видео и фото с места происшествия виден мощный пожар. По сообщениям очевидцев, пожарные уже работают на месте.
В настоящее время информация нуждается в уточнении и подтверждении.
В области уже раздался отбой воздушной тревоги.
Напомним, что ранее россияне устроили по жилому дому в Одессе: есть погибшие.
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