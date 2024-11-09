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Одесу атакували ворожі безпілотники: наслідки прильоту, фото

Одесу атакували ворожі безпілотники: наслідки прильоту, фото

Пошкоджено декілька багатоповерхівок / Фото: t.me/odesacityofficial

Інформація про поранених уточнюється.

Вночі 9 листопада 2024 року внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси. 

Про це інформує Telegam-канал, де публікуються новини та офіційні коментарі органів влади Одеси.

Інформація щодо постраждалих уточнюється - повідомляє влада.

Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі

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