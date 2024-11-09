Одесу атакували ворожі безпілотники: наслідки прильоту, фото

Інформація про поранених уточнюється.
Вночі 9 листопада 2024 року внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси.
Про це інформує Telegam-канал, де публікуються новини та офіційні коментарі органів влади Одеси.
Інформація щодо постраждалих уточнюється - повідомляє влада.
Нагадаємо, що раніше росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі: є загиблі.
Читайте також:
- В Одесі унаслідок атаки пошкоджене скло у багатоповерхівці та авто - соцмережі
- Росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині — що відомо
- Одеса оговтується від атаки дронами: вранці запрацює штаб для допомоги містянам