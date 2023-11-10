Гладить даже не придется: добавьте во время стирки джинсов один компонент и они сохранят форму

Джинсы – один из самых универсальных предметов гардероба, который носят практически до любых вещей. Именно поэтому их приходится часто стирать. И из-за многократной стирки они могут быстро потерять свой первоначальный вид.

Существует множество разнообразных методов ухода за джинсовой тканью: в Сети ее советуют замораживать в морозильной камере, стирать только вручную или использовать народные средства для очистки от пятен. Однако специалисты советуют попробовать еще один интересный лайфхак, показавший свою действенность.

Напомним, что ранее мы рассказывали о легендарном способе "два стакана", который помогает удалить налет даже из самых грязных сковородок.

Простое, но очень гениальное решение: использование обычных мочалок во время стирки джинсов в стиральной машине. Просто закиньте несколько мочалок к барабану, а затем запустите программу. Джинсовая ткань откроется гораздо лучше.

Дело в том, что мочалка здесь выступает как абразив, мягко "массирующий" ткань, удаляет грязь, сохраняя при этом структуру джинсов. Поэтому если вы искали способ, как стирать джинсы в стиральной машине, чтобы они не потеряли цвет и форму, этот вариант точно стоит попробовать.

После стирки мочалку можно просто сполоснуть в чистой воде, высушить и сохранить до следующей стирки. Таким образом, вы не только отчистите свои любимые джинсы от грязи, но и сэкономите на различных средствах для стирки.

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