Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапу фронту оновлено.

Про це інформують аналітики каналу Deep State.

Ворог просунувся біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.

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Нагадаємо, на аеродром Курська, ймовірно, прибули нові борти з північними корейцями. Для їх прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та зарядили його ракетами.

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