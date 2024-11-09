Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Мапа бойових дій на фронті оновлена.
Мапу фронту оновлено.
Про це інформують аналітики каналу Deep State.
Ворог просунувся біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.
Нагадаємо, на аеродром Курська, ймовірно, прибули нові борти з північними корейцями. Для їх прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та зарядили його ракетами.
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