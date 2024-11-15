Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 15 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.
- БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА на півночі Одещини,курс північно-західний.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ масовано запускає фальш-дрони.
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