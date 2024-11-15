Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 15 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня.

БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний.

БпЛА на півночі Одещини,курс північно-західний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія застосовує проти Харкова новий тип озброєння.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ масовано запускає фальш-дрони.

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